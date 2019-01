Catania, cuscini imbottiti di droga

Pusher ventunenne sorpreso a spacciare in casa: in camera da letto la marijuana nascosta

CATANIA – Un arresto per spaccio di droga a Catania. In manette è finito il 21enne Diego Verona, sorpreso dalla polizia nel quartiere San Cristoforo a vendere marijuana in casa.

Gli agenti avevano notato un frequente andirivieni di auto e persone davanti a un’abitazione di una delle vie più note del quartiere. Le auto e le persone si fermavano e dopo aver preso contatti con il giovane affacciato alla porta, riprendevano il tragitto.

Entrati in casa, i poliziotti hanno trovato in camera da letto, all’interno di cuscini adagiati sul letto, 80 bustine in plastica con la marijuana, pronte per essere messe in vendita.