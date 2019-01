PALERMO – Un crollo è avvenuto in nottata in una palazzina a San Cipirello, fortunatamente senza danni alle persone. Il peso di un grosso recipiente d’acqua ha fatto collassare i solai di una costruzione a due piani dove c’era una sartoria. In quel momento nell’edificio non c’era nessuno. I macchinari sono stati danneggiati. Sono intervenuti i vigili del fuoco, i vigili urbani, gli impiegati dell’ufficio tecnico e il sindaco Vincenzo Geluso per i primi interventi e mettere in sicurezza la zona.

“Oggi dovremmo fare un sopralluogo per stabilire insieme al proprietario cosa di dovrà fare della costruzione – dice il sindaco -. L’intervento è durato tutta la notte fino all’alba. La zona è messa in sicurezza, ma servono interventi immediati per evitare danni più gravi”.