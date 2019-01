Catania, infermiere aggredito in ospedale

Un settantenne, senza rispettare le procedure di ingresso, aveva chiesto di parlare con un medico per ricoverare la moglie

CATANIA – Un infermiere di un ospedale di Catania ha denunciato alla Polizia di essere stato aggredito verbalmente e fisicamente durante l’orario di lavoro, riportando vari traumi, da un settantenne.

L’anziano, senza rispettare le procedure di ingresso, aveva chiesto di parlare con un medico per ricoverare la moglie affetta da una patologia perché non era soddisfatto della clinica dove era ricoverata. Il presunto aggressore è stato identificato e denunciato per lesioni personali dagli agenti del Commissariato Borgo Ognina.

L’infermiere – stando a quanto ricostruito dalla Polizia – notando l’insolita procedura del settantenne, aveva richiesto all’uomo informazioni in merito e l’anziano, non gradendo l’atteggiamento e le risposte date, lo avrebbe aggredito.