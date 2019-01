Spaccio, giro di vite a San Cristoforo

Catania . A pochi giorni dal blitz antidroga arrestato pusher ventenne in via Belfiore: trasportava cocaina in pietra

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il ventenne Orazio Lizzio per spaccio di droga. A pochi giorni dal blitz che ha azzerato una delle piazze di spaccio più redditizie per la criminalità organizzata a San Cristoforo, gli uomini della Squadra “Lupi” sono entrate in azione sabato notte a poche centinaia di metri, precisamente in via Belfiore.

Il pusher fermato, dimostrando eccessiva ritrosia all’identificazione, è stato sottoposto a una perquisizione nel corso della quale è stato trovato in possesso di tre buste di plastica con 170 grammi di cocaina in pietra, quindi ancora da tagliare, dosare e porre in vendita. La droga al dettaglio aveva un valore di oltre 25.000 euro.