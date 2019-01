Moto contro macchina in via Palermo, cugini di 19 e 16 anni perdono la vita

CATANIA – Due cugini di 19 e 16 anni sono morti a Catania in un incidente in via Palermo nel pomeriggio. All’altezza di via Ippolito Nievo uno scooter si sarebbe scontrato con una macchina, il cui guidatore è rimasto illeso.

I due erano a bordo della moto: il più grande è morto sul colpo, l’altro dopo il trasporto all’ospedale Garibaldi. Subito nella zona il traffico è rimasto bloccato.