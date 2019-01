Sempre più smartphone possono essere sbloccati con il riconoscimento facciale ma un test ha dimostrato come si può superare il controllo

Sempre più smartphone offrono la possibilità di identificare il proprietario e sbloccarsi non solo con il codice pin ma anche con le impronte digitali, una scansione del viso o una scansione dell’iride. Questa sicurezza detta biometrica è considerata più sicura e soprattutto più facile, non ci sono password da ricordare. Ma può essere pericolosa se il sistema fallisce.

Come funziona? I sistemi di riconoscimento facciale generano quello che si chiama faceprint, un codice univoco applicabile a un singolo individuo, misurando la distanza fra diversi punti, come la larghezza del naso o altri dettagli del volto di una persona.

L’iPhone X, ad esempio, proietta una griglia di circa 30.000 punti di luce infrarossa sul viso e genera un modello 3D che funziona da un metro di distanza.

Sembra facile no? Sì, ma non sicuro.



Consumentenbond, un’organizzazione no-profit olandese per la difesa del consumatore, ha recentemente testato 110 smartphone per verificare l’efficacia del riconoscimento facciale. Si è scoperto che 42 dei 110 smartphone esaminati possono essere sbloccati anche tenendo un buon ritratto dell’utente davanti all’obiettivo frontale. Un test alla portata di chiunque.

I telefoni Samsung (Galaxy A7 e A8), Huawei (P20, P20 Lite e P20 Pro), Nokia (modelli 3.1 e 7.1), Sony (Experia XZ2 e XZ2 Compact) e altri sono vulnerabili al “photo hack”. Dunque è meglio impostare solo un codice di blocco o un altro sistema di sicurezza biometrica o una combinazione di entrambi per questi dispositivi.

Non è facile ingannare invece i Galaxy S9, S9+ e Note 9 di Samsung, così come gli Huawei Mate 20 e Mate 20 Pro. Anche l’iPhone XS Max e l’iPhone XR non cadono nel tranello.

Naturalmente il test non è esaustivo, non sono stati testati tutti i prodotti presenti sul mercato.

Ecco, nello specifico, gli smartphone che sono stati sbloccati con una semplice foto:

Alcatel 1X Asus Zenfone 5 Lite 64 GB Asus Zenfone 5, ZE620KL (64 GB) BlackBerry Key2 BlackBerry Key2 (US version) BQ Aquaris X2 BQ Aquaris X2 Pro General Mobile GM8 HTC U11+ Huawei P20 (EML – L29) Huawei P20 Lite Huawei P20 Pro (CLT – L29) Lenovo Motorola Moto E5 Lenovo Motorola Moto E5 (BR version) Lenovo Motorola Moto E5 Plus (BR version) Lenovo Motorola Moto G6 Play LG K9 (LM-X210EMW) LG Q6 Alpha (LG-M700n) Motorola Moto G6 Play (BR version) Motorola One Nokia 3.1 Nokia 3.1 (US version) Nokia 7.1 Oukitel VU Samsung Galaxy A7 (2018) Samsung Galaxy A8 (32GB) (SM-A530F/DS Samsung Galaxy A8 (64 GB) Samsung Galaxy A8+ (SM-A730F) Samsung Galaxy J8 Brasil Sony Xperia L2 (H3311) Sony Xperia L2 (H3321) Sony Xperia XZ2 (H8216) Sony Xperia XZ2 (US version) Sony Xperia XZ2 Compact (H8314) Sony Xperia XZ2 Compact (US version) Sony Xperia XZ2 Compact Dual SIM (H8324) Sony Xperia XZ2 Dual SIM (H8266) Sony Xperia XZ2 Premium (US version) Sony Xperia XZ3 Vodafone Smart N9 Xiaomi Mi A2 Xiaomi Mi A2 (32GB)

Questi invece i dispositivi che sono stati sbloccati con una foto ma è possibile settare un riconoscimento più rigoroso ed evitare lo sblocco:

Honor 7A LG G7 thinQ LG G7 thinQ (US version) LG G7 thinQ Dual SIM LG V35 ThinQ (US version) LG V40 ThinQ

Infine i modelli che non si sono fatti ingannare:

Alcatel 3V (5099D) Alcatel 5 Apple iPhone XR (128 GB) Apple iPhone XR (256 GB) Apple iPhone XR (64 GB) Apple iPhone XS (256GB) Apple iPhone XS (512GB) Apple iPhone XS (64GB) Apple iPhone XS Max (256GB) Apple iPhone XS Max (512GB) Apple iPhone XS Max (64GB) Asus Zenfone Max Plus (ZB570TL) Honor 10 Honor 7C Honor 8X Honor View 10 HTC U12+ (EU version) HTC U12+ (US version)Huawei P Smart+ Huawei Y6 (2018) (ATU-L21) Huawei Y7 (2018) Huawei Mate 20 Huawei Mate 20 Lite Huawei Mate 20 Pro Lenovo Motorola Moto G6 (32GB) Lenovo Motorola Moto G6 (64GB) Lenovo Motorola Moto G6 (US version) Lenovo Motorola Moto G6 Plus Lenovo Motorola Moto Z3 .US version Lenovo Motorola Moto Z3 Play Lenovo Motorola Moto Z3 Play .US version Motorola Moto G6 (BR version) Motorola Moto G6 Plus (BR version) One Plus 5T OnePlus 6 (128GB) OnePlus 6 (256GB) OnePlus 6 (64GB) OnePlus 6 (US version) (64 GB) Oppo Find X Samsung Galaxy A6 (32GB) Samsung Galaxy A6+ (32GB) Samsung Galaxy A6+ (64 GB) Samsung Galaxy A9 (2018) Samsung Galaxy J6 (2018) Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) (EU version) Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) Dual SIM (BR version) Samsung Galaxy Note 9 (128 GB) Single SIM (EU version) Samsung Galaxy Note 9 SM-N960U1 (US version) Samsung Galaxy S9 (SM-G960F/DS) Samsung Galaxy S9 SM-G960U1 (US model) Samsung Galaxy S9 256GB Samsung Galaxy S9 dual (128GB) Samsung Galaxy S9+ (SM-G965F/DS) Samsung Galaxy S9+ 256GB Samsung Galaxy S9+ dual (128GB) Samsung Galaxy S9+ Single SIM Samsung Galaxy S9+ SM-G965U1 (US model) WIKO View 2

Approfondimento su HWReload