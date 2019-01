Scippi e fuga da film, catturati i due catanesi sulla Punto rossa

CATANIA – Ieri sera la polizia di Catania ha arrestato il pregiudicato 33enne Carmelo Pagano e il diciottenne Alessandro Spampinato per due rapine ravvicinate. A bordo di una Fiat Punto di colore rosso prima hanno effettuato uno scippo ai danni di una donna in via Cave di Villarà.

Subito dopo ne hanno compiuto un altro in corso dei Mille. La loro macchina da qualche giorno era stata segnalata come quella utilizzata per diversi reati. Una volante è riuscita a intercettarli in via Fossa della Creta, all’angolo con via Missori, intimando l’alt. Il conducente ha accelerato, cercando così di seminare gli agenti.

Ne è scaturito un lungo e rocambolesco inseguimento per le vie cittadine con varie manovre avventate che hanno messo in serio pericolo l’incolumità dei cittadini. Finché il guidatore a causa delle pericolose manovre e della forte velocità ha perso il controllo e si è schiantato contro una macchina parcheggiata.

Non è finita lì, perché i due hanno continuato la fuga a piedi, costringendo i poliziotti a intraprendere un nuovo inseguimento. Prima è stato bloccato uno dei due, nonostante la resistenza opposta, poi è toccato all’altro in via Palermo, grazie all’intervento di una pattuglia dei Falchi.