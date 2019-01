Sorvegliato speciale porta a spasso in auto altri pregiudicati: arrestato (FOTO)

PATERNO’ (CATANIA) – I carabinieri di Paternò hanno arrestato il 29enne Giuseppe Rau, per violazione degli obblighi imposti dalla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno.

I militari durante un posto di controllo in via Scala Vecchia hanno imposto l’alt all’auto Volkswagen Golf, condotta da Rau senza la patente di guida, poiché mai conseguita, con a bordo altri pregiudicati, con i quali lo stesso in passato era stato già controllato.