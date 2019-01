Dopo gli sciacalli i vandali: distrutte transenne della chiesa terremotata

CATANIA – Vandali in azione la scorsa notte ad Aci Catena, tra i paesi del Catanese colpiti dal sisma di magnitudo 4.8 di Santo Stefano: ignoti hanno spostato e distrutto, rendendole inservibili, le transenne poste a salvaguardia delle rete viaria attorno alla chiesa di Santa Lucia danneggiata dal terremoto del 26 dicembre scorso.

Il sindaco Nello Oliveri ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. “Le transenne in questione – sottolinea – sono poste a tutela e garanzia della salute di tutti: non è un capriccio, per cui non possiamo che condannare questi atti vandalici di estrema gravità perché non si comprendono gli sforzi che l’amministrazione sostiene per garantire la pubblica incolumità di tutti”.