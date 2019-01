Sicilia, stop al grande freddo

ROMA – E’ in arrivo un’attenuazione del maltempo che ha colpito principalmente le regioni del Centro Sud, e in particolare Abruzzo, Molise, Puglia e Sicilia. Se infatti le temperature domani mattina in queste regioni saranno ancora sotto lo zero, spiega 3bmeteo.com, “avremo un weekend bello, con un rialzo generalizzato delle temperature. Sarà un sabato di sole in tutta Italia, mentre domenica non mancheranno nuvole di passaggio al Centro Sud e la colonnina di mercurio sarà in ulteriore rialzo”.

Quindi un “freddo senza eccessi che si va mitigando”. E anche la prossima settimana partirà bene: solo al Centro Sud, sottolineano i meteorologi, “si registrerà qualche nuvola, ma non ci saranno grandi perturbazioni”.