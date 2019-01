Sos Stromboli, a Ginostra porto precario

Paura tra i 40 abitanti della frazione dell’isola, appello al prefetto per il pericolo in caso di evacuazione

STROMBOLI (MESSINA) – L’eruzione dello Stromboli sta suscitando preoccupazione tra i 40 abitanti di Ginostra, la frazione della stessa isola delle Eolie raggiungibile dal mare, a causa delle precarie condizioni in cui versa il porticciolo, unica via di collegamento in grado di garantire l’evacuazione dell’abitato.

I consiglieri comunali Annarita Gugliotta e Francesco Rizzo si sono fatti portavoce delle istanze dei residenti rivolgendosi al prefetto di Messina Carmela Librizi. “Le recenti mareggiate – scrivono in una lettera i due consiglieri comunali – hanno ulteriormente danneggiato la struttura portuale. Inoltre vanno ripristinate le luci di segnalazione insistenti sul pontile di Ginostra, lato attracco aliscafi. Ad oggi, non è garantita l’ottimale operatività del pontile di attracco della piccola frazione, a causa sia delle luci fulminate che di ulteriori danni al grigliato del molo”.

“Appare inutile sottolineare – conclude la lettera – quanto sia fondamentale per gli abitanti di Ginostra potere usufruire di un porto con funzionalità ottimale anche in considerazione dell’avviso di pre-allerta emanato dalla Protezione civile per lo Stromboli, rappresentando il molo l’unica possibile via di fuga in caso di evacuazione”.