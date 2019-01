Aiutato dal padre prende a martellate il nuovo fidanzato della sua ex: due arresti

Gela . L’agguato in una via del centro storico la sera del 24 luglio scorso

GELA (CALTANISSETTA) – Per motivi passionali, un giovane di Gela (Cl), spalleggiato dal padre, nello scorso mese di luglio, avrebbe aggredito selvaggiamente, a colpi di martello, un coetaneo che aveva “osato” fidanzarsi con la sua ex compagna.

A distanza di sei mesi da quella spedizione punitiva i carabinieri hanno identificato e arrestato i presunti autori dell’aggressione, eseguendo un ordine di custodia cautelare in carcere, con l’accusa di tentativo di omicidio, emesso dal Gip del tribunale su richiesta dei pm Fernando Asaro e Mario Calabrese.

Gli arrestati sono Giuseppe e Simone Rinella, di 58 e 27 anni, padre e figlio, entrambi con numerosi precedenti penali. La sera del 24 luglio avrebbero atteso la vittima in via Ferrara, una strada del quartiere “Rabbateddru”, nel centro storico gelese, e l’avrebbero picchiata con ferocia in varie parti del corpo causandole lesioni multiple e in particolare fratture multiple alle ossa del cranio.

Il malcapitato ha rischiato anche di perdere un occhio. I medici dell’ospedale Vittorio Emanuele di Gela lo ricoverarono in corsia con prognosi riservata. Superata la fase critica, il giovane ha collaborato attivamente con i carabinieri che stavano indagando sull’episodio.

Ad accusare i Rinelli ci sarebbero anche altre testimonianze, intercettazioni ambientali e immagini di videocamere di sicurezza private acquisite dagli inquirenti. Nel corso di una perquisizione domiciliare nell’abitazione dei due arrestati, i militari hanno sequestrato coltelli, bastoni e un martello da fabbro come quello usato nell’aggressione.