Scossa a Zafferana Etnea, evacuata scuola

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Una scossa di terremoto di magnitudo 2.0 è stata registrata stamane alle 11.45 dai sismografi dell’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. L’ipocentro è stato individuato ad una profondità di 2 km, con epicentro 5 chilometri a Sud Ovest di Zafferana Etnea, uno dei paesi più colpiti dal sisma di Santo Stefano.

Alcune scuole di Zafferana Etnea – fanno sapere i Vigili del Fuoco – hanno messo in atto il piano di emergenza per terremoti e fatto evacuare gli alunni in via precauzionale.

In particolare il Circolo Didattico di via Federico De Roberto, vista la vicinanza con il presidio di emergenza costituito nella piazza principale del paese, ha chiesto l’assistenza dei Vigili del fuoco, che si sono recati nell’istituto scolastico per assistere e supportare le procedure di evacuazione degli alunni che, come previsto dal piano, sono stati radunati nelle aree di raccolta e consegnati ai genitori per il loro rientro a casa. Le attività didattiche della scuola sono state sospese in via precauzionale dalla dirigente scolastica