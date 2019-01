Continue evasioni dai domiciliari: 36enne arrestato e trasferito in carcere (FOTO)

RIPOSTO (CATANIA) – I carabinieri di Riposto hanno arrestato il 36enne Salvatore Pappalardo in esecuzione di una ordinanza di aggravamento della misura cautelare. L’uomo, già ai domiciliari per spaccio di droga, ne ha più volte violato le prescrizioni così come accertato dai carabinieri che hanno ottenuto l’aggravamento della misura cautelare. Pappalardo è stato trasferito nel carcere di Catania Piazza Lanza.