Pusher 19enne in manette in via Tiziano (FOTO)

MOTTA SANT’ANASTASIA (CATANIA) – I carabinieri di Motta Sant’Anastasia hanno arrestato il 19enne Biagio Di Grazia per spaccio di droga. La pattuglia, durante il controllo del territorio, ha riconosciuto e fermato in via Tiziano il giovane pusher che, sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di 5 dosi di marijuana. Estendendo le operazioni in casa del giovane, i militari hanno trovato 30 bustine di plastica e un bilancino elettronico di precisione.