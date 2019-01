In casa fucile rubato e una pistola

Biancavilla . Armi scovate nel fondo agricolo di un pregiudicato: produceva in proprio le munizioni

BIANCAVILLA (CATANIA) – Un fucile automatico calibro 12 marca “Franchi” risultato rubato in una abitazione di Canosa di Puglia (Bari) nel giugno del 1991, una pistola a salve modificata, 800 cartucce di diverso calibro e tre kit completi per la produzione e ricarica di cartucce sono stati sequestrati dai carabinieri a Biancavilla (Catania) nell’abitazione di un 37enne, Giuseppe Sapia, che è stato arrestato per detenzione di armi clandestine, detenzione illegale di armi comuni da sparo, munizioni comuni e da guerra e ricettazione.

Armi e munizioni sono state trovate dai militari sotto un cumulo di pietre durante una ispezione nella proprietà dell’uomo, in località Guardia Maio. Le armi sequestrate nei prossimi giorni saranno inviate al Ris Messina per essere sottoposte a specifici esami tecnico-balistici. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza.