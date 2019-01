Augusta, aggredisce la ex con lo scalpello

SIRACUSA – Evaso dai domiciliari, dove si trovava per le violenze nei confronti della compagna, si è recato da quest’ultima per colpirla con uno scalpello. Gli agenti del commissariato di Augusta hanno arrestato Salvatore Mira, 51 anni, per tentato omicidio, evasione dai domiciliari, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato colto in flagranza dai poliziotti che stavano accompagnando la vittima, che aveva denunciato Mira per maltrattamenti in famiglia, in una località protetta. L’uomo, in preda all’ira, si è scagliato contro la donna con uno scalpello, ma è stato fermato dagli agenti dopo una violenta colluttazione.

La donna ha riportato lievi ferite alla testa. A Mira sono stati sequestrati due scalpelli, un coltello, due bottiglie di benzina e un accendino.