Contesa per la fidanzata, scoppia la rissa

CATANIA – I poliziotti di Catania sono intervenuti per sedare un rissa scatenata dalla gelosia: denunciati 4 giovani, due dei quali minorenni. Gli agenti all’altezza con piazza Tricolore, sono stati attirati dalle urla provenienti dal gruppo di giovani che, sul marciapiede, litigavano animatamente.

La lite, nata per motivi di gelosia, riguardava in particolare l’attuale e l’ex fidanzato di una ragazzina. Due giorni prima, dal profilo Instagram della giovane è stata pubblicata una storia che ha suscitato l’interesse dell’ex fidanzato il quale ha persino messo un piacevole commento; in realtà, a utilizzare il profilo della ragazzina era l’attuale fidanzato che a quel punto, in preda alla gelosia, ha dato all’ex appuntamento in piazza del Tricolore.

Entrambi i contendenti si sono recati sul posto con un proprio amico. La ragazza oggetto della contesa, anziché andare a scuola e all’insaputa dei genitori, si è recata anche lei sul posto per assistere al “confronto/scontro” tra l’attuale e l’ex fidanzato.