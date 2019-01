CATANIA – Personale delle Volanti della polizia di Catania ha arrestato Martino Francesco Scialfa, di 61 anni, per per detenzione illegale di armi e munizionamento. Durante una perquisizione nella sua abitazione gli agenti hanno trovato: un fucile Beretta calibro 12 con le canne mozzate; una pistola marca Valtro con relativo caricatore inserito, priva di matricola; una rivoltella Kora Brno calibro 22 con matricola abrasa carica con 8 cartucce. Su disposizione della Procura di Catania ha disposto il suo trasferimento in carcere in attesa dell’udienza di convalida del Gip.