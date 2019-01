Un 42enne in carcere per reati contro il patrimonio (FOTO)

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 42enne catanese Fabio Riccio, in esecuzione di un ordine per la carcerazione emesso dal Tribunale di Patti (Me). L’uomo, già condannato dai giudici per furto aggravato in concorso, reato commesso a Sant’Angelo di Brolo (Me) il 10 maggio 2016, dovrà espiare la pena comminatagli equivalente a due anni e 8 mesi di reclusione.