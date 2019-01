Arriva il freddo dal Circolo polare artico

Nuova ondata di gelo al Sud: crollo delle temperature, neve a quote basse e forti venti di tramontana

ROMA – E’ in arrivo una nuova irruzione artica sull’Italia con neve a quote basse anche al Sud tra mercoledì e giovedì. “La perturbazione fredda proveniente direttamente dal Circolo polare artico – spiega il meteorologo di 3bmeteo.com – farà crollare nuovamente le temperature specie al Centrosud, con venti anche forti di tramontana e grecale”.

Le regioni settentrionali rimarranno ancora una volta a secco, con precipitazioni praticamente assenti fatta eccezione per qualche debole fenomeno sull’estremo Nordest e sulle Alpi di confine. Anche Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, fatta eccezione per qualche pioggia martedì, nei giorni a seguire vedranno poco o nulla. Si aggrava così la situazione siccitosa sulle Alpi, dove ormai da diversi giorni soffiano i secchi venti di foehn, con la quasi totale assenza di neve fin dalle quote medie.