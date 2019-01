Terremoto, salvato tesoro per non vedenti

ACIREALE – A Pennisi, le squadre dei vigili del fuoco del campo base di Acireale, sono intervenute per recuperare e mettere in sicurezza due pianoforti ed una preziosa collezione di libri e spartiti in “braille”, il sistema di scrittura e lettura per non vedenti.

I documenti recuperati dall’abitazione inagibile del proprietario dopo il sisma della notte di Santo Stefano, oltre ad avere un valore intrinseco, ne hanno anche uno di natura storica, considerati gli anni in cui sono stati stampati e pubblicati.