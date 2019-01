Tre giovani in difficoltà a Piano Provenzana, i vigili del fuoco li recuperano in un bosco

CATANIA – Poco dopo le 15 tre persone tra 25 e 40 anni hanno contattato i vigili del fuoco di Catania per chiedere aiuto perché si trovavano in difficoltà nella zona di Piano Provenzana. Erano disorientati e non riuscivano più a ritrovare la strada del ritorno.

Mentre una squadra è stata inviata sul posto, i tre sono stati geolocalizzati attraverso i telefonini. Alle 17,15, dopo circa due ore, i vigili del fuoco di Linguaglossa li hanno trovati all’interno di una boscaglia, portandoli in salvo.