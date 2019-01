Gelo a Bronte: tir sbanda e abbatte tutto

ADRANO (CATANIA) – Nel tardo pomeriggio di ieri la squadra dei vigili del fuoco di Adrano è intervenuta a Bronte sulla statale 284 per l’incidente capitato a una cisterna con rimorchio che trasportava benzina.

Verosimilmente a causa della neve e del ghiaccio il conducente ha perso il controllo del mezzo che, nel finire fuori strada, ha travolto alcuni pali dell’illuminazione e della segnaletica stradale che si sono incastrati sotto la motrice.

La squadra dei vigili del fuoco ha dunque dovuto effettuare dei tagli per liberare la motrice e poter rimettere il mezzo pesante in carreggiata. Il conducente è rimasto illeso e non risultano esserci altri automezzi coinvolti.