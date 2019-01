Mezzo chilo di skunk in auto

ENNA – Cinque giovani di Leonforte sono stati fermati e arrestati sull’autostrada A19 Catania Palermo per detenzione e spaccio di droga. Stavano organizzano una trasferta di approvvigionamento di sostanze stupefacenti con tanto di staffetta e diversivo per le forze di polizia.

Bloccati e controllati da decine di poliziotti in servizio di prevenzione in occasione della festività dell’Epifania, dalla perquisizione di una delle macchine, sono stati trovati in possesso di oltre mezzo chilo di marijuana del tipo skunk.

In manette sono finiti Salvatore Ilardi, 33 anni, Mauro Calì, 39 anni, Antonino Calì, 30 anni, Antonino Calì, 24 anni, Davide Panto, 29 anni.