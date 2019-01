I consiglieri comunali catanesi si tassano, arriva la befana in piazza Università

CATANIA – Grazie all’autotassazione dei consiglieri comunali e al contributo di sponsor e associazioni che si attiveranno gratuitamente, una festa della befana con animazioni e intrattenimenti per bambini si svolgerà domenica prossima a Catania in piazza Università dalle 10 alle 13.

Corsa coi sacchi, un grande gioco dell’oca ecologica, tiro al bersaglio con rotoli di cartone colorati, un laboratorio per bambini fino ai 10 anni per insegnare a decorare la calza, scambio di libri e animazione con l’autobooks dell’Amt, spettacoli di illusionismo con il mago Dimis, le letture di Nati per leggere: sono solo alcune delle attività che i bambini troveranno domenica prossima in piazza. Con zucchero filato gratis per tutti i piccoli.