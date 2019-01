Fiamme in un appartamento di Librino: intossicati 3 bimbi, muore il cagnolino

CATANIA – Momenti di paura per una famiglia catanese per l’incendio scoppiato nella tarda mattinata in un appartamento di viale Bummacaro 2, a Librino. Tre bambini sono rimasti leggermente intossicati, mentre non ce l’ha fatta il cagnolino, ucciso dal fumo.

I pompieri hanno spento le fiamme, utilizzando anche un’autoscala, e portato al sicuro i residenti. Il loro intervento ha evitato che il rogo si propagasse fino alle case vicine. Sembra che il fuoco sia stato provocato da una stufetta elettrica.