“Sindaci, dimettetevi”

ROMA – “Io non mollo. Se c’è qualche sindaco che non è d’accordo si dimetta. Orlando e De Magistris, dimettetevi”. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini in diretta Facebook continua la sua battaglia contro i primi cittadini che non vogliono applicare il decreto sicurezza, perché lo considerano “disumano”. Il leader della Lega si rivolge anche al sindaco di Firenze, Dario Nardella: “Fate vostro lavoro”.

Leoluca Orlando replica subito: “E’ la prova che Salvini non ha capito niente e che viviamo in mondi diversi. Io sto agendo da sindaco. Andrò davanti al giudice civile e dirò che faccio un’azione di accertamento per verificare se questa legge del Parlamento sia conforme o non conforme. Se il giudice ritiene che sia non manifestamente infondata e sia rilevante ai fini della decisione rimetterà gli atti alla Corte costituzionale”.

Orlando sottolinea che “a Palermo tra 4-5 mesi 80 minorenni che studiano, lavorano e sono ospiti in comunità dove vivono ben integrati, compiranno 18 anni e dunque saranno illegali: è la conferma che questo decreto sicurezza è disumano e criminogeno”. Al momento i minori non accompagnati, che si trovano nelle comunità di accoglienza a Palermo, sono circa 250.

Con i primi cittadini si schiera l’Anpi. “La coraggiosa decisione di Orlando e di altri sindaci – dice la presidente Carla Nespolo – apre anche sul terreno istituzionale quel percorso di resistenza civile che da tempo Anpi aveva auspicato non contro questo governo in quanto tale, ma contro i provvedimenti che negassero i fondamentali diritti costituzionali ribaditi dalla dichiarazione universale dei diritti umani”.