A Catania mega tenda in piazza Repubblica

CATANIA – Ulteriori posti letto oltre a quelli di consueto disponibili, per fare fronte alle all’emergenza dei senza fissa dimora, sono a disposizione da stasera a Catania. Croce rossa italiana, Comunità Sant’Egidio, Consorzio Sol.Co, Locanda del samaritano, Accoglienza e solidarietà, hanno manifestato disponibilità ad accogliere persone bisognose di aiuto, a seguito dell’improvviso peggioramento delle condizione meteo e dell’abbassamento delle temperature.

In particolare la Croce rossa (che ha attivato il numero telefonico 095-477151 per le emergenze legate al freddo) allestirà una grande tenda in piazza della Repubblica con una capienza di oltre 50 posti letto, a partire da domani sera per un periodo limitato alle eccezionali condizioni climatiche. Da stasera invece le strutture in convenzione con il Comune garantiscono posti letto aggiuntivi: il Consorzio Sol.Co. 5 posti letto per uomini, presso il dormitorio “Il Faro” in via Stazzone, che già ne assicura 7; la Locanda del samaritano 8 presso il dormitorio femminile di via Monte Vergine, che già ne garantisce 17.