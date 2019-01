Bimba di 9 anni muore sugli sci

TORINO – Muore a 9 anni la bambina che oggi ha avuto un incidente sulle piste da sci a Sauze d’Oulx (Torino), in alta Valle di Susa. Trasportata all’ospedale Regina Margherita di Torino in arresto cardiocircolatorio a causa di un forte trauma toracico, è morta poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La piccola era di Roma e si trovava in vacanza con la famiglia. Al momento dell’incidente indossava regolarmente il casco. Dopo aver perso il controllo degli sci è uscita di pista precipitando a valle per circa 50 metri e andando a sbattere contro una barriera frangivento in legno.

L’incidente è avvenuto sulla pista ‘Imbuto’, catalogata come di media difficoltà e segnalata con il colore rosso; il nome deriva dal restringimento che precede un incanalamento con un passaggio obbligati tra le rocce. Il casco e l’abbigliamento della piccola – la giacca a vento, gli scarponi, le bacchette – sono stati sequestrati.