Volevano festeggiare a colpi di fucile: fermati i due fratelli catanesi

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – I carabinieri di Santa Maria di Licodia hanno arrestato due fratelli di 25 e 21 anni, Giuseppe e Cosimo Cancemi, che volevano festeggiare il nuovo anno con un fucile a canne mozze.

Entrambi pregiudicati e residenti in contrada Scannacavoli, uno agli arresti domiciliari e l’altro con l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono stati colti in flagrante dai militari mentre davanti casa maneggiavano l’arma per sparare allo scoccare della mezzanotte.

Immediatamente bloccati i due hanno anche inveito contro i carabinieri. Il fucile è risultato rubato nel 2009 ad Aci Sant’Antonio.