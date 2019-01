CATANIA – Durante gli ultimi controlli nei quartieri Borgo e Picanello la polizia di Catania ha sequestrato una gran quantità di botti illegali. Gli agenti hanno passato al setaccio piazza Abramo Lincoln, via Principe Nicola, piazza Corsica, via Giacomo Leopardi e via Del Rotolo.

Cinque gli ambulanti che senza autorizzazione vendevano articoli pirotecnici di diverso tipo. Scattate multe per 7.745 complessivi, col sequestro di circa 12.000 articoli pirotecnici.