Capodanno Catania, Noemi fa festa: concertone e abbuffata di arancini

CATANIA – “Alzati Catania” è risuonato forte in piazza Duomo allo scoccare della mezzanotte per l’arrivo del 2019. Entusiasmo e divertimento per migliaia di persone che hanno affollato piazza Duomo per festeggiare il nuovo anno fino alle due di notte.

Complessivamente è stato un successo il Capodanno a costo zero organizzato dal Comune di Catania che, grazie all’impegno del sindaco Salvo Pogliese e dell’assessore alla Cultura Barbara Mirabella, è riuscito a coinvolgere sponsor e privati che hanno attivamente collaborato al progetto pagando tutte le spese per le due serate.

Il lungo veglione catanese in piazza Duomo, infatti, è cominciato lo scorso 30 dicembre con il concerto di Arisa ed è proseguito ieri, tra balli, canti e brindisi, nella festa collettiva animata dal concerto di Noemi, dallo show di Nino Frassica e dei Plaggers, dal cabaret di Giuseppe Castiglia e dal djset di Radio Studio Centrale.

Le misure di sicurezza messe in atto dalla prefettura hanno permesso al pubblico e agli organizzatori di trascorre senza pericoli la serata.