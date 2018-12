San Silvestro a mare, solito tuffo gelato

CATANIA – Passione, tradizione e improvvisazione. La San Silvestro è questo e tanto altro. Oggi al Circolo Canottieri Jonica di Catania tantissimi catanesi, e non solo, si sono dati appuntamento per assistere e partecipare alla San Silvestro numero 59, tradizionale nuotata dell’ultimo dell’anno nel borgo marinaro del porticciolo di Ognina.

La manifestazione ideata e organizzata per decenni da Lallo Pennisi, è stata portata avanti con grande sensibilità e impegno dalla Nuoto Catania, soddisfatta della risposta dei catanesi, come sottolinea il presidente Mario Torrisi: “Direi che anche quest’anno è andata bene, numerosissimi i partecipanti alla gara nelle diverse categorie e grande affluenza di pubblico. Ciò testimonia il forte legame che la città di Catania ha con questa manifestazione che il prossimo anno festeggerà il sessantesimo anniversario”.

“Ringrazio tutti gli sponsor della Nuoto Catania che rendono possibile tenere viva questa tradizione – continua Torrisi -. Un ringraziamento particolare va all’Autorità Portuale che anche quest’anno ha finanziato la premiazione con delle splendide coppe per tutte le categorie. Credo che il buon Lallo Pennisi sia rimasto contento e dall’alto abbia urlato il suo consueto “Tutti all’acqua”. Quindi, l’appuntamento al prossimo anno per una sessantesima edizione ancora più ricca e più bella”.



A fare gli onori di casa il presidente del C.C Jonica Dario Consoli. Tra i presenti Antonio Pennisi, figlio di Lallo, l’assessore alle manutenzioni del comune di Catania Fabio Cantarella e l’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi, oggi nelle vesti di atleta. Parisi ha infatti preso parte alla gara nella categoria amatori over 50, e ha ricevuto la coppa Tommaso D’Arrigo, solitamente destinata al primo classificato della Nuoto Catania, consegnata all’assessore dal padre di Tommaso, Franco D’Arrigo.

Tanta attesa per l’ultima gara, quella degli assoluti, che ha visto sul podio tre catanesi. Primo classificato il pallanotista catanese Vincenzo Belfiore, secondo posto Andrea Maglia e terzo classificato Michele Cardinale. Nella batteria Assoluti anche due atleti della prima squadra rossazzurra: i centro boa Thomas Lucas e Duje Buzdovacic e il tecnico delle giovanili Zoltan Fazekas.

Questi i risultati delle altre categorie: Cat. Diversamente abili primo classificato Angelo Fonte, secondo classificato Giuseppe Garaffo. Per le donne prima classificata Gabriela Soos, seconda Eleonora Baffo e terza Annarita Platania. Tra gli under 17 si è classificato primo Diego Platania, secondo Mattia Sorbello e terzo classificato Marco Gaspare Zuccarello.

Master under 40: primo posto per Fabrizio Puglisi seguito da Vitaliano Petrillo e Marco Nicotra. Tra i master over 40: primo Marco Conti, secondo Roberto Rocca e terzo Recupero Reforgiato.

Amatori under 50: primo posto per Gaetano Fortuna, secondo posto per Giuseppe Longo e terzo per Alberto Berrino.

Amatori over 50: primo Maurizio Maglia, secondo Andreas Geza Garadi e terzo Davide Amantia.