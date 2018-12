Capodanno Catania, buona la prima

Piazza Duomo gremita per il primo dei due show di fine organizzati dal Comune: applausi per Arisa, stasera Noemi e Nino Frassica. VIDEO

CATANIA – Piazza Duomo di Catania gremita ed entusiasta per il concerto di Arisa, lo show di Gino Astorina e le esibizioni del cantautore Seba e del musicista di strada Marco Panzani ospiti della prima di due serate di #AlzatiCatania, il doppio spettacolo organizzato dall’amministrazione comunale per festeggiare insieme alla città il capodanno 2019 grazie al sostegno degli sponsor, che si sono caricati integralmente i costi del concerto e degli intrattenimenti.

Il massiccio servizio d’ordine approntato dalla questura, dal Comune e dagli organizzatori ha garantito la sicurezza in piazza e tutto si è svolto senza alcun problema. Dalle stime degli stessi organizzatori in piazza c’erano circa 8 mila spettatori che sono rimasti tutti in piazza, nonostante le leggera pioggia caduta nella parte finale dell’evento, condotto da Salvo La Rosa, durato oltre tre ore.

Stasera si replica con il veglione di San Silvestro a partire dalle ore 20,30. In piazza Duomo sarà la volta di Noemi, Nino Frassica coi Los Plaggers band, Giuseppe Castiglia Official, Francoise e le Coccinelle, Radio Studio Centrale e la conduzione di Ruggero Sardo.