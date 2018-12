Si fa annullare 129 multe

PALERMO – Ferdinando Caruso aveva dimenticato di rinnovare il pass della Ztl a Palermo. In poche settimane gli avevano notificato 129 multe. L’automobilista dopo un anno esatto ha visto annullare le multe dalla prefettura.

“Ci siamo ridati appuntamento proprio lì, dove esattamente un anno fa si raccolsero le firme per sensibilizzare le autorità preposte a trovare una soluzione rispetto a quella che era stata definita ‘un’ingiustizia sociale. Questa volta – dicono Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione, e Marcello Susinno, consigliere comunale – con lo spumante in mano dato che la prefettura ha correttamente accolto i tanti ricorsi legati alla circostanza di un’unica omissione consistente nel non aver rinnovato il pass”.

”Quello fu un fine anno da incubo per molti di loro e ci siamo fatti carico – continuano Nicolao e Susinno – di avanzare più proposte ritenendo ingiusto fare pagare multe fino a 12000 euro. Oggi riteniamo corretto – concludono Nicolao e Susinno – che l’amministrazione ha posto in essere una serie di accorgimenti per evitare che si possano ripetere casi del genere stante l’obiettivo della Ztl che non è quello di fare cassa, ma di tutelare la salute pubblica”.

Un’altra automobilista, Massimiliana Musotto, che ha avuto annullate le multe dalla prefettura, le ha appese tutte all’albero di Natale. Del resto l’annullamento di multe salate è stato proprio un bel regalo di Natale.