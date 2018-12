Titolare di pub pestato dalla baby gang

PALERMO – Il titolare del pub palermitano Fabbrica 102 è stato picchiato e derubato da un gruppo di ragazzini sotto casa nei pressi di via Bottai. L’aggressione è avvenuta la notte tra domenica e lunedì.

In tre lo hanno aspettato e gli hanno portato via l’incasso. Sull’episodio indaga la polizia. “Un clochard è stato ucciso da un adolescente – ha scritto la compagna della vittima su Facebook -. Un ragazzo africano è stato pestato pochi giorni fa da un altro gruppo di questi adolescenti. Persino nei piccoli paesi ormai si organizzano per furti, rapine, pestaggi. La generazione con i peggiori genitori della storia”.