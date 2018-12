Garage esplosivo a San Cristoforo

CATANIA – La guardia di finanza di Catania ha sequestrato 95.000 artifici pirotecnici illegali in un deposito clandestino allestito in un garage nel quartiere San Cristoforo. I fuochi d’artificio erano all’interno di scatoloni, privi delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e con modalità non conformi alle disposizioni di legge.

Gli articoli erano costituiti da confezioni di prodotti etichettati ma anche da una rilevante quantità di artifizi artigianali, particolarmente pericolosi poiché privi di qualunque attestazione sul loro potenziale esplodente e sulle prescrizioni di utilizzo.

Le merci, accatastate all’interno del garage sprovvisto di dispositivi antincendio e caratterizzato dalla presenza di possibili fonti di innesco, costituivano un potenziale pericolo per l’incolumità delle famiglie che vivono nell’edificio privato. Denunciato il responsabile.