Corsa clandestina di cavalli, 3 denunce

PALERMO – Bloccata una corsa clandestina di cavalli dai carabinieri in via Ernesto Basile, a Palermo. Tre uomini sono stati denunciati per resistenza a pubblico ufficiale, maltrattamento di animali e organizzazione di manifestazioni e spettacoli vietati.

Uno di loro è stato bloccato mentre gareggiava a bordo di un calesse contro un altro driver che in queste ore è ricercato. Gli altri due erano su un ciclomotore Honda Sh 125 che faceva da a apripista alla gara. Cavallo, calesse e scooter sono stati sequestrati.

Il motociclo era senza assicurazione. L’animale è stato portato in una struttura autorizzata e sarà sottoposto a esami per verificare se sia stato dopato.