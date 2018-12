CATANIA – Si è svolta a Catania la manifestazione BusInCoro voluta da Amt Catania e dal Teatro Massimo Bellini. L’iniziativa, alla quale hanno presenziato il presidente di Amt Giacomo Bellavia, il cda di Amt e il direttore artistico del Teatro Francesco Nicolosi, ha preso il via dal parcheggio/capolinea “Borsellino”, gestito da Amt.

Qui si sono radunati i coristi del Teatro Bellini che, diretti dal maestro Luigi Petroziello, hanno interpretato alcuni brevi brani musicali, per poi salire sull’autobus, sul quale hanno continuato ad intonare le note del celeberrimo “Va, pensiero” verdiano, ma anche il coro ” Bella Catania”, tratto dalla nuova opera di Gianni Bella e Mogol. Una pagina significativa, specialmente nell’ attuale frangente, che inneggia alla capacità della città di affrontare grandi difficoltà e superarle. Una rinascita che molto deve puntare sulls migliore fruizione dei servizi come dell’offerta culturale.

L’autobus ha dunque accompagnato passeggeri e coristi per tutto il centro storico cittadino, effettuando fermate in piazza Università, piazza Stesicoro e piazza Teatro Massimo proprio dinanzi al Teatro.

Durante le fermate e durante la marcia dell’autobus, frequentato da tanti cittadini incuriositi dall’iniziativa, il coro ha eseguito ancora i brani musicali disponendosi appena al di fuori della vettura e radunando un pubblico numeroso di residenti e turisti, a formare drappelli tanto improvvisati quanto entusiasti. Immediata e rilevante anche la reazione sui social, stimolata dalla diretta facebook.

“L’iniziativa è stata fortemente voluta da entrambi i proponenti – sottolineano in una nota congiunta il presidente di AMT Giacomo Bellavia, il sovrintendente del Teatro Roberto Grossi e il direttore artistico Francesco Nicolosi – nell’ottica di una più ampia collaborazione tra le due istituzioni. Con il coro del Teatro Massimo per le piazze del Centro Storico, accompagnate da un bus dell’AMT, si è voluto lanciare un messaggio chiaro e condiviso alla cittadinanza per consentire che sempre di più si avvicini all’arte, alla musica e alla cultura della mobilità sostenibile”.