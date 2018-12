Spacciava davanti alla figlia di 7 anni

Aci Catena . In casa di una 33enne trovati due chili di marijuana già suddivisi in dosi: arrestata

ACI CATENA (CATANIA) – I carabinieri di Acireale hanno arrestato una 33enne per spaccio di droga. I militari notando uno strano via vai di giovani davanti all’abitazione della donna hanno deciso di intervenire.

In casa della donna, con lei c’era la figlia di soli 7 anni, sono stati trovati 2 chili di marijuana, in parte già suddivisi in dosi, un bilancino elettronico di precisione e materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per confezionare le dosi di droga da porre in vendita.

La droga, scovata dai carabinieri nelle due camere da letto, è stata sequestrata. La bambina, in attesa delle decisioni del giudice, è stata affidata a una zia materna.