Catania, feste al fresco

Droga e ricettazione: in quattro finiscono in carcere. FOTO

CATANIA – Quattro arresti della Polizia di Catania nell’ambito dell’attività volta a rintracciare soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi.

La Squadra Mobile “Catturandi” ha arrestato: Sebastiano Galati Massaro, 28 anni, che dovrà scontare un anno e 8 mesi di carcere per spaccio di droga; Mario Tricomi, 40 anni, che dovrà espiare 2 anni di reclusione per ricettazione; Gregorio Signorelli, 34 anni, resterà 4 mesi e 2 giorni in carcere per inosservanza alla misura della sorveglianza speciale; Salvatore Manuel Monaco, 22 anni, è finito in carcere per spaccio di droga (nella sua casa nel rione Nesima Superiore sono stati trovati 2,45 grammi di cocaina).