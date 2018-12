Natale a 20 gradi

“Nel fine settimana pre-natalizio un anticiclone dal cuore molto mite tenterà la rimonta sull’Italia ma il progetto andrà in porto solo in parte”. I meteorologi di 3bmeteo.com anticipano per i prossimi giorni “l’alta pressione che porterà anche aria decisamente mite per il periodo, e che farà innalzare le temperature su valori superiori alle medie del periodo. In particolare al Centrosud si potranno superare i 13-14° nelle aree soleggiate con punte anche di 16-18° al Meridione e sulle isole”

VELOCE PERTURBAZIONE DAL NORD EUROPA TRA LA VIGILIA E NATALE – “Una piccola defaillance dell’alta pressione favorirà il passaggio di una veloce perturbazione proprio tra la vigilia e Natale, con qualche pioggia o rovescio essenzialmente su alta Toscana, adriatiche e Sud. Poco o nulla altrove se non qualche nevicata sulle Alpi di confine. Da segnalare tuttavia un rinforzo dei venti di maestrale, tramontana e grecale, che oltre a favorire un calo termico specie sui versanti orientali della Penisola, determinerà un temporaneo sollevamento delle nebbie al Nord.”

VERSO UN CAPODANNO PIU’ FREDDO? – “Da Santo Stefano l’anticiclone potrebbe tornare alla ribalta ripristinando la stabilità atmosferica su gran parte d’Italia con ritorno delle nebbie al Nord. Tuttavia proprio tra fine anno e i primi di gennaio non si esclude una irruzione fredda in discesa dal Nordest Europa, con calo termico specie su adriatiche e Sud ed effetti ancora tutti da valutare in termini di precipitazioni”, concludono gli esperti.