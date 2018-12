Il dramma dei giovani senza lavoro in uno spettacolo di danza in scena da Zo (FOTO)

CATANIA – Il dramma che affligge le giovani generazioni, costrette a lasciare la propria terra in cerca di soddisfazione professionale e di un futuro migliore, è oggi più che mai attuale. A questo dramma si ispira “Never/Land, La terra che non ti vuole”, lo spettacolo di danza di Sbam Sicily Ballet Around Moviment, scritto e diretto dalla coreografa siciliana Melissa Zuccalà e interpretato dai quattro giovani danzatori: Asia Scuderi, Benedetta Cannolo, Chiara Arena, Fabio Gambuzza. La pièce andrà in scena in prima assoluta giovedì prossimo (ore 20.30) a Catania da Zo.

Lo spettacolo mette in scena quattro quadri, quattro scorci di vita quotidiana. Attraverso, i corpi, i movimenti, i passi, i quattro interpreti della pièce rappresentano quattro momenti di confusione, instabilità e decisione che potrebbero davvero riguardare chiunque. Il tutto su musiche sapientemente arrangiate al mandolino in modo da evocare, malinconicamente, un’atmosfera retrò che dal passato si staglia in modo prepotente nel presente.