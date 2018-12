Capodanno Catania, è festa doppia: il 30 c’è Arisa, il 31 Noemi e Frassica

Luca Ciliberti . Presentate in municipio le due serate per la festa di fine anno in piazza Duomo: VIDEO . Il sindaco Pogliese: “Raccolti 240 mila euro grazie agli sponsor privati”. GUARDA LE FOTO E IL PROGRAMMA.

CATANIA – Catania raddoppia, nonostante la crisi. Il dissesto non ferma l’attività dell’amministrazione comunale che a Capodanno vuole dare un segnale forte ai cittadini per voltare pagina dopo il dissesto.

E allora il sindaco Pogliese, che aveva chiesto uno sforzo all’imprenditoria sana della città, incassa il sostegno di società private, associazioni e volontari raccogliendo oltre 240 mila euro, una cifra inaspettata, per la festa di fine anno.

Stamattina in municipio, l’amministrazione ha presentato il programma, preparato dall’assessore ai grandi eventi Barbara Mirabella, che prevede ben due eventi clou in piazza Duomo, a partire da domenica 30 dicembre, quando sul palco si esibirà Arisa come ospite d’onore in una serata di musica e spettacolo presentata da Salvo La Rosa con la presenza dell’attore Gino Astorina e dei cantautori Seba e Marco Panzani, che ha realizzato il brano “Alzati Catania”, slogan e augurio scelto dal sindaco Pogliese per la manifestazione.

La Notte di San Silvestro si esibiranno Noemi, Nino Frassica con i Los Plaggers, Giuseppe Castiglia, Francois e le Coccinelle e infine la lunga notte con musica dance curata dai dj di Radio Studio Centrale.

“Questo è un risultato strabiliante per una città che vuole rialzarsi – commenta il sindaco Pogliese in conferenza stampa – Il nostro invito a non spegnere le luci di Natale è stato recepito. Catania raddoppia le serate di Capodanno, cosa mai accaduta prima senza incidere sul bilancio e sulle casse comunali. Una testimonianza di amministrazione virtuosa, un percorso che si sarebbe potuto intraprendere anche prima facendo leva sul senso di appartenenza e sulla voglia di partecipazione di un’intera comunità tenuta spesso distante da questo palazzo e dalla politica”.

Alla conferenza stampa erano presenti gli artisti con gli assessori Sergio Parisi, Ludovico Balsamo, Fabio Cantarella, Giuseppe Arcidiacono, del presidente del Consiglio comunale Giuseppe Castiglione. Gli eventi saranno a ingresso gratuito. “Un grande progetto – ha spiegato l’assessore Mirabella – che è iniziato con i bambini delle scuole e si è arricchito man mano della partecipazione di grandissimi artisti, coinvolti anche grazie alla generosità mostrata da enti, associazioni, commercianti, imprenditori, che hanno risposto in forze al nostro appello. E’ per questo che Catania raddoppia: all’ #alzatiCatania possiamo e dobbiamo aggiungere quello #tuttiinsieme”.