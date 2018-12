“Catania-Ragusa presto realtà”

ROMA – “Abbiamo fatto squadra con i sindaci, la regione Siciliana, il ministero dei Trasporti e il concessionario, e oggi possiamo dire che, dopo anni di attesa, l’autostrada Ragusa – Catania presto sarà realtà. Abbiamo raggiunto un punto di equilibrio e nella prossima riunione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe), nella prima metà di gennaio, l’opera sarà approvata”.

Il ministro per il Sud Barbara Lezzi parla in una diretta Facebook al termine della riunione con i sindaci di Ragusa, Carlentini, Francofonte, Licodia Eubea, Chiaramonte Gulfi, Vizzini e Lentini. “Un risultato dovuto all’impegno e alla disponibilità di tutti gli attori coinvolti, che – ha aggiunto – ci consente di dare seguito ad una esigenza che arrivava dal territorio e dai cittadini. Desidero ringraziare questi sindaci che hanno lavorato senza la minima polemica e con grande spirito di collaborazione istituzionale, per ottenere un’opera che rappresenta la normalità in un paese civile e che finalmente sarà realizzato”.

“Non so neanche con quali partiti siano stati eletti – ha concluso il ministro per il Sud – non ce lo siamo detti e non è importante: abbiamo lavorato tutti insieme per sbloccare un’opera fondamentale per l’economia della Sicilia Orientale e per dare una risposta rapida ai cittadini che ci chiedevano di agire e che aspettavano da troppo tempo”.