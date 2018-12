“Attenti alle truffe on line”

I dati della polizia postale di Catania nel 2018: 750 querele, 15 arresti e 270 denunce. On line il vademecum per evitare i raggiri

CATANIA – Sono state circa 750 le querele per truffe on-line presentate alla Polizia Postale a Catania, Messina, Siracusa e Ragusa nel corso del 2018 che hanno portato all’arresto di 15 persone ed alla denuncia di altre 270. I dati sono stati resi noti dalla Polizia Postale e delle Comunicazioni di Catania, che scende in campo con un opuscolo che offre alcuni utili e pratici consigli e suggerimenti per muoversi tra i negozi online.

Tra i consigli contenuti nel vademecum, disponibile sul sito della Polizia di Stato, sul portale del Commissariato di P.S. on line e sulle relative pagine Facebook e Twitter, utilizzare software e browser completi ed aggiornati, preferire siti certificati o ufficiali e che abbiano numero di Partiva IVA, numero di telefono fisso, un indirizzo fisico e dati per contattare l’azienda, leggere i commenti e i feedback, utilizzare su smartphone o tablet le app ufficiali dei negozi online ed utilizzare soprattutto carte di credito ricaricabili.