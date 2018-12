PALERMO – Una donna originaria delle Mauritius è caduta accidentalmente in un pozzo luce in un abitazione nella zona di via Dante a Palermo. Secondo una prima ricostruzione stava posizionando delle tende quando ha perso l’equilibrio ed è caduta fuori dalla finestra al secondo piano di uno stabile.

Lo ha raccontato la figlia ai carabinieri che stanno indagando. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che hanno soccorso la donna ferita che è ricoverata nell’ospedale Civico in codice rosso.