SIRACUSA – Un 24enne è stato denunciato dai carabinieri per danneggiamento e deturpamento di cose poste alla pubblica fede. I militari lo ritengono responsabile del danneggiamento avvenuto in piazza Dante a Francofonte: sradicate alcune piante ed arbusti, in particolare l’albero di natale allestito dall’amministrazione comunale e frantumato il monumento in marmo raffigurante San Pio da Pietrelcina.