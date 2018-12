Un giovane beccato in viale Librino mentre armeggiava all’interno di una Mini Cooper

CATANIA – I carabinieri di Catania hanno arrestato il 22enne Giuseppe Principato beccato mentre stava rubando un’auto in viale Librino. Durante un servizio di pattuglia a Librino, i militari l’hanno sorpreso e ammanettato nell’abitacolo di una Mini Cooper Countryman.

Dopo averne forzato la serratura della portiera ed estratto il blocco di accensione motore, stava tentando di mettere in moto per fuggire via.